Informations sur le prix de Pay 2 Win (P2W) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008101 $ 0.00008101 $ 0.00008101 Bas 24 h $ 0.00014022 $ 0.00014022 $ 0.00014022 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008101$ 0.00008101 $ 0.00008101 Haut 24 h $ 0.00014022$ 0.00014022 $ 0.00014022 Sommet historique $ 0.00014918$ 0.00014918 $ 0.00014918 Prix le plus bas $ 0.00008101$ 0.00008101 $ 0.00008101 Variation du prix (1 h) +0.20% Changement de prix (1J) -36.52% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Pay 2 Win (P2W) est de $0.00008844. Au cours des dernières 24 heures, P2W a évolué entre un minimum de $ 0.00008101 et un maximum de $ 0.00014022, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de P2W est $ 0.00014918, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008101.

En termes de performance à court terme, P2W a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, -36.52% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pay 2 Win (P2W)

Capitalisation boursière $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K Offre en circulation 900.00M 900.00M 900.00M Offre totale 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pay 2 Win est de $ 79.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de P2W est de 900.00M, avec une offre totale de 900000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 79.60K.