Qu'est-ce que Pepa ERC (PEPA)

PEPA is a token built on the Ethereum blockchain, leveraging the power of smart contracts and the security of the blockchain to create a secure and transparent platform for users that offers a tax-free, the wife of the infamous Pepe the Frog. 2023 is the year of Pepa. Out with the dog tokens, and in with the frog tokens. Pepa token is a community-driven meme token where community members can build a better future for the new community members that have to come and make money together. with a focus on constantly having new utility & use cases in development and a 0% tax community token built on the Ethereum blockchain.

Ressource de Pepa ERC (PEPA) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Pepa ERC (PEPA)

Comprendre la tokenomics de Pepa ERC (PEPA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PEPA !