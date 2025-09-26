Informations sur le prix de PEPECAT (PEPECAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00394448 $ 0.00394448 $ 0.00394448 Bas 24 h $ 0.00439795 $ 0.00439795 $ 0.00439795 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00394448$ 0.00394448 $ 0.00394448 Haut 24 h $ 0.00439795$ 0.00439795 $ 0.00439795 Sommet historique $ 0.01174348$ 0.01174348 $ 0.01174348 Prix le plus bas $ 0.00002295$ 0.00002295 $ 0.00002295 Variation du prix (1 h) -0.96% Changement de prix (1J) -3.31% Variation du prix (7 j) -17.98% Variation du prix (7 j) -17.98%

Le prix en temps réel de PEPECAT (PEPECAT) est de $0.00416729. Au cours des dernières 24 heures, PEPECAT a évolué entre un minimum de $ 0.00394448 et un maximum de $ 0.00439795, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEPECAT est $ 0.01174348, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002295.

En termes de performance à court terme, PEPECAT a évolué de -0.96% au cours de la dernière heure, -3.31% sur 24 heures et de -17.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PEPECAT (PEPECAT)

Capitalisation boursière $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Offre en circulation 989.74M 989.74M 989.74M Offre totale 989,738,781.945139 989,738,781.945139 989,738,781.945139

La capitalisation boursière actuelle de PEPECAT est de $ 4.14M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEPECAT est de 989.74M, avec une offre totale de 989738781.945139. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.14M.