Prix de Perpetual Exchange Protocol aujourd'hui

Le prix de Perpetual Exchange Protocol (PERC) en direct est actuellement de $ 0.00014755, avec une variation de 134.62 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PERC en USD est de $ 0.00014755 par PERC.

Perpetual Exchange Protocol se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 147,247 et une offre en circulation de 997.93M PERC. Au cours des dernières 24 heures, PERC a été échangé entre $ 0.00006104 (plus bas) et $ 0.00023906 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0012299, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002646.

En termes de performance à court terme, PERC a varié de +2.73% au cours de la dernière heure et de +225.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Perpetual Exchange Protocol (PERC)

Capitalisation boursière $ 147.25K$ 147.25K $ 147.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 147.25K$ 147.25K $ 147.25K Offre en circulation 997.93M 997.93M 997.93M Offre totale 997,931,083.852048 997,931,083.852048 997,931,083.852048

La capitalisation boursière actuelle de Perpetual Exchange Protocol est de $ 147.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PERC est de 997.93M, avec une offre totale de 997931083.852048. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 147.25K.