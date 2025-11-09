Prix de PigeonToken aujourd'hui

Le prix de PigeonToken (PIQ) en direct est actuellement de --, avec une variation de 2.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIQ en USD est de -- par PIQ.

PigeonToken se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 27,479 et une offre en circulation de 15.00B PIQ. Au cours des dernières 24 heures, PIQ a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, PIQ a varié de -0.59% au cours de la dernière heure et de -17.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour PigeonToken (PIQ)

Capitalisation boursière $ 27.48K$ 27.48K $ 27.48K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 27.48K$ 27.48K $ 27.48K Offre en circulation 15.00B 15.00B 15.00B Offre totale 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

