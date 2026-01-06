Prix de Pik aujourd'hui

Le prix de Pik (PIK) en direct est actuellement de $ 0.00000741, avec une variation de 6.19 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIK en USD est de $ 0.00000741 par PIK.

Pik se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,338.6 et une offre en circulation de 989.85M PIK. Au cours des dernières 24 heures, PIK a été échangé entre $ 0.00000729 (plus bas) et $ 0.00000794 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00063243, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000566.

En termes de performance à court terme, PIK a varié de +0.21% au cours de la dernière heure et de +13.18% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pik (PIK)

Capitalisation boursière $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Offre en circulation 989.85M 989.85M 989.85M Offre totale 989,847,778.811795 989,847,778.811795 989,847,778.811795

La capitalisation boursière actuelle de Pik est de $ 7.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PIK est de 989.85M, avec une offre totale de 989847778.811795. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.34K.