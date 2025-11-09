Prix de Plazzy the dog aujourd'hui

Le prix de Plazzy the dog (PLAZZY) en direct est actuellement de $ 0.00064199, avec une variation de 0.08 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PLAZZY en USD est de $ 0.00064199 par PLAZZY.

Plazzy the dog se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 641,993 et une offre en circulation de 1.00B PLAZZY. Au cours des dernières 24 heures, PLAZZY a été échangé entre $ 0.00064145 (plus bas) et $ 0.00064227 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00079773, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00021654.

En termes de performance à court terme, PLAZZY a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de -0.04% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Plazzy the dog (PLAZZY)

Capitalisation boursière $ 641.99K$ 641.99K $ 641.99K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 641.99K$ 641.99K $ 641.99K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Plazzy the dog est de $ 641.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PLAZZY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 641.99K.