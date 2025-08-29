Qu'est-ce que Pochita on Ethereum (POCHITA)

"A year since Balltze’s departure, we are finally welcoming a new member, meet Pochita She is a ex-breeder surrendered to AFCP and held to LAP charity. I gave her the name Pochita because I really hope she can be strong and sweet like Pochita from Chainsaw man(huge fan, yes!)" 100% COMMUNITY-DRIVEN POCHITA on Ethereum is a 100% Community Take-Over (CTO) project, driven by a meme-inspired community. It's an evolution of the viral crypto-meme that took off after the adoption of Pochita, a new dog by the owner of Balltze, the Cheems meme sensation. JOIN US NOW! With no involvement from developers or centralized teams, the project is fully in the hands of the community. It embodies decentralization, where decisions and direction are made by its supporters and holders. The $POCHITA token symbolizes a shared vision of collaboration, creativity, and fun in the crypto space, driven entirely by its passionate and active community.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pochita on Ethereum (POCHITA) Combien vaut Pochita on Ethereum (POCHITA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de POCHITA en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de POCHITA à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de POCHITA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Pochita on Ethereum ? La capitalisation boursière de POCHITA est de $ 86.99K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de POCHITA ? L'offre en circulation de POCHITA est de 420.69B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de POCHITA ? POCHITA a atteint un prix ATH de 0.00001231 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de POCHITA ? POCHITA a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de POCHITA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour POCHITA est de -- USD . Est-ce que POCHITA va augmenter cette année ? POCHITA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de POCHITA pour une analyse plus approfondie.

