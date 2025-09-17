Qu'est-ce que Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation. Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

Comprendre la tokenomics de Portals (PORTALS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PORTALS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Portals (PORTALS) Combien vaut Portals (PORTALS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PORTALS en USD est de 0.240373 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PORTALS à USD ? $ 0.240373 . Consultez le Le prix actuel de PORTALS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Portals ? La capitalisation boursière de PORTALS est de $ 55.39M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PORTALS ? L'offre en circulation de PORTALS est de 230.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PORTALS ? PORTALS a atteint un prix ATH de 0.269855 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PORTALS ? PORTALS a vu un prix ATL de 0.182031 USD . Quel est le volume de trading de PORTALS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PORTALS est de -- USD . Est-ce que PORTALS va augmenter cette année ? PORTALS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PORTALS pour une analyse plus approfondie.

