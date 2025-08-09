Prix de PulseChain Peacock (PCOCK)
Le prix de PulseChain Peacock (PCOCK) est actuellement de 0.00349496 USD avec une capitalisation boursière de $ 2.94M USD. Le prix de PCOCK en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PCOCK en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PCOCK.
Aujourd'hui, la variation du prix de PulseChain Peacock en USD était de $ +0.00033769.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de PulseChain Peacock en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de PulseChain Peacock en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de PulseChain Peacock en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00033769
|+10.70%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de PulseChain Peacock : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.46%
+10.70%
--
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
