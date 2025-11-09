Prix de Punk Auction aujourd'hui

Le prix de Punk Auction (PAST) en direct est actuellement de $ 0.462818, avec une variation de 19.38 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PAST en USD est de $ 0.462818 par PAST.

Punk Auction se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 648,646 et une offre en circulation de 1.40M PAST. Au cours des dernières 24 heures, PAST a été échangé entre $ 0.46339 (plus bas) et $ 0.574656 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 3.41, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.291969.

En termes de performance à court terme, PAST a varié de -0.16% au cours de la dernière heure et de -20.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Punk Auction (PAST)

Capitalisation boursière $ 648.65K$ 648.65K $ 648.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 648.65K$ 648.65K $ 648.65K Offre en circulation 1.40M 1.40M 1.40M Offre totale 1,395,652.9346370893 1,395,652.9346370893 1,395,652.9346370893

La capitalisation boursière actuelle de Punk Auction est de $ 648.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PAST est de 1.40M, avec une offre totale de 1395652.9346370893. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 648.65K.