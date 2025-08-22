Qu'est-ce que Qi Dao (QI)

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote. Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Qi Dao (QI) Combien vaut Qi Dao (QI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de QI en USD est de 0.02579905 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de QI à USD ? $ 0.02579905 . Consultez le Le prix actuel de QI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Qi Dao ? La capitalisation boursière de QI est de $ 3.78M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de QI ? L'offre en circulation de QI est de 146.44M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de QI ? QI a atteint un prix ATH de 6.09 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de QI ? QI a vu un prix ATL de 0.00255096 USD . Quel est le volume de trading de QI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour QI est de -- USD . Est-ce que QI va augmenter cette année ? QI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de QI pour une analyse plus approfondie.

