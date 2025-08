Qu'est-ce que Qkacoin (QKA)

QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.

Ressource de Qkacoin (QKA) Site officiel

Tokenomics de Qkacoin (QKA)

Comprendre la tokenomics de Qkacoin (QKA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token QKA !