Informations sur le prix de Raise The Colours (RTC) en USD

Le prix en temps réel de Raise The Colours (RTC) est de $0.00036565. Au cours des dernières 24 heures, RTC a évolué entre un minimum de $ 0.00033906 et un maximum de $ 0.00055653, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RTC est $ 0.00055653, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00033906.

En termes de performance à court terme, RTC a évolué de +7.06% au cours de la dernière heure, -3.66% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Raise The Colours (RTC)

La capitalisation boursière actuelle de Raise The Colours est de $ 364.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RTC est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 364.99K.