Prix de Raise The Colours (RTC)

Non listé

Prix en temps réel : 1 RTC à USD

$0.00036564
-3.60%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Raise The Colours (RTC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-31 10:36:40 (UTC+8)

Informations sur le prix de Raise The Colours (RTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00033906
Bas 24 h
$ 0.00055653
Haut 24 h

$ 0.00033906
$ 0.00055653
$ 0.00055653
$ 0.00033906
+7.06%

-3.66%

--

--

Le prix en temps réel de Raise The Colours (RTC) est de $0.00036565. Au cours des dernières 24 heures, RTC a évolué entre un minimum de $ 0.00033906 et un maximum de $ 0.00055653, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RTC est $ 0.00055653, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00033906.

En termes de performance à court terme, RTC a évolué de +7.06% au cours de la dernière heure, -3.66% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Raise The Colours (RTC)

$ 364.99K
--
$ 364.99K
1.00B
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Raise The Colours est de $ 364.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RTC est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 364.99K.

Historique du prix de Raise The Colours (RTC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Raise The Colours en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Raise The Colours en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Raise The Colours en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Raise The Colours en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-3.66%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Raise The Colours (RTC)

Raise The Colours $COLOURS is a Solana-based meme coin born from the "Raise The Colours" movement, channeling British flag vibes and national pride, with its goal to restore Britain back to its original form, while ours is to represent the movement on-chain. It draws inspiration from naval history—hoisting colors to signal allegiance. Launched fairly on pump.fun, it's all about community rebellion and unity in the crypto world.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Raise The Colours (RTC)

Site officiel

Prévision de prix de Raise The Colours (USD)

Combien vaudra Raise The Colours (RTC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Raise The Colours (RTC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Raise The Colours.

Consultez la prévision de prix de Raise The Colours maintenant !

RTC en devises locales

Tokenomics de Raise The Colours (RTC)

Comprendre la tokenomics de Raise The Colours (RTC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RTC !

Combien vaut Raise The Colours (RTC) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RTC en USD est de 0.00036565 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RTC à USD ?
Le prix actuel de RTC en USD est $ 0.00036565. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Raise The Colours ?
La capitalisation boursière de RTC est de $ 364.99K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RTC ?
L'offre en circulation de RTC est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RTC ?
RTC a atteint un prix ATH de 0.00055653 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RTC ?
RTC a vu un prix ATL de 0.00033906 USD.
Quel est le volume de trading de RTC ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RTC est de -- USD.
Est-ce que RTC va augmenter cette année ?
RTC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RTC pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-31 10:36:40 (UTC+8)

