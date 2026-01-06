Quel est le prix en direct de Recon Labs ?

Recon Labs se négocie à $0.00013061, affichant une variation de prix de 1.18 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.

Quelle est la volatilité de RECON aujourd'hui ?

La volatilité du prix de RECON au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.

Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour Recon Labs ?

Le token a fluctué entre $0.00012669 (le bas) et $0.0001538 (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.

Quel est le volume d'échanges généré par RECON ?

Au cours des dernières 24 heures, RECON a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.

Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Le niveau record historique est de $0.00042708, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $0.00006744. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.

Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour Recon Labs ?

La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.

Comment RECON se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ?

Dans la catégorie Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, RECON affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.