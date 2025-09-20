Informations sur le prix de RECRUIT (RECRUIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00058169 $ 0.00058169 $ 0.00058169 Bas 24 h $ 0.00092271 $ 0.00092271 $ 0.00092271 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00058169$ 0.00058169 $ 0.00058169 Haut 24 h $ 0.00092271$ 0.00092271 $ 0.00092271 Sommet historique $ 0.00092271$ 0.00092271 $ 0.00092271 Prix le plus bas $ 0.00058169$ 0.00058169 $ 0.00058169 Variation du prix (1 h) +13.54% Changement de prix (1J) -20.43% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de RECRUIT (RECRUIT) est de $0.00071509. Au cours des dernières 24 heures, RECRUIT a évolué entre un minimum de $ 0.00058169 et un maximum de $ 0.00092271, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RECRUIT est $ 0.00092271, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00058169.

En termes de performance à court terme, RECRUIT a évolué de +13.54% au cours de la dernière heure, -20.43% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RECRUIT (RECRUIT)

Capitalisation boursière $ 709.63K$ 709.63K $ 709.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 709.63K$ 709.63K $ 709.63K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,994,274.987918 999,994,274.987918 999,994,274.987918

La capitalisation boursière actuelle de RECRUIT est de $ 709.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RECRUIT est de 999.99M, avec une offre totale de 999994274.987918. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 709.63K.