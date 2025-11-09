Prix de Resister aujourd'hui

Le prix de Resister (RSTR) en direct est actuellement de $ 0.00941978, avec une variation de 12.71 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RSTR en USD est de $ 0.00941978 par RSTR.

Resister se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,183,105 et une offre en circulation de 125.50M RSTR. Au cours des dernières 24 heures, RSTR a été échangé entre $ 0.00870867 (plus bas) et $ 0.01079122 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01580666, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00800079.

En termes de performance à court terme, RSTR a varié de -0.41% au cours de la dernière heure et de -11.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Resister (RSTR)

Capitalisation boursière $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.43M$ 9.43M $ 9.43M Offre en circulation 125.50M 125.50M 125.50M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Resister est de $ 1.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RSTR est de 125.50M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.43M.