Prix de RUBYCOIN aujourd'hui

Le prix de RUBYCOIN (RUBYCOIN) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RUBYCOIN en USD est de $ 0 par RUBYCOIN.

RUBYCOIN se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,022.1 et une offre en circulation de 998.64M RUBYCOIN. Au cours des dernières 24 heures, RUBYCOIN a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, RUBYCOIN a varié de -- au cours de la dernière heure et de +9.14% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour RUBYCOIN (RUBYCOIN)

Capitalisation boursière $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Offre en circulation 998.64M 998.64M 998.64M Offre totale 998,638,849.976227 998,638,849.976227 998,638,849.976227

La capitalisation boursière actuelle de RUBYCOIN est de $ 5.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUBYCOIN est de 998.64M, avec une offre totale de 998638849.976227. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.02K.