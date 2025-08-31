En savoir plus sur RUDI

Informations sur le prix de RUDI

Tokenomics de RUDI

Prévisions de prix de RUDI

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de rudi

Prix de rudi (RUDI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 RUDI à USD

$0.00063084
$0.00063084$0.00063084
+9.60%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de rudi (RUDI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-31 10:36:47 (UTC+8)

Informations sur le prix de rudi (RUDI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01784483
$ 0.01784483$ 0.01784483

$ 0
$ 0$ 0

+1.12%

+9.66%

-43.08%

-43.08%

Le prix en temps réel de rudi (RUDI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RUDI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RUDI est $ 0.01784483, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RUDI a évolué de +1.12% au cours de la dernière heure, +9.66% sur 24 heures et de -43.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour rudi (RUDI)

$ 630.80K
$ 630.80K$ 630.80K

--
----

$ 630.80K
$ 630.80K$ 630.80K

999.94M
999.94M 999.94M

999,939,986.124495
999,939,986.124495 999,939,986.124495

La capitalisation boursière actuelle de rudi est de $ 630.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUDI est de 999.94M, avec une offre totale de 999939986.124495. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 630.80K.

Historique du prix de rudi (RUDI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+9.66%
30 jours$ 0-71.27%
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que rudi (RUDI)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de rudi (USD)

Combien vaudra rudi (RUDI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs rudi (RUDI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour rudi.

Consultez la prévision de prix de rudi maintenant !

RUDI en devises locales

Tokenomics de rudi (RUDI)

Comprendre la tokenomics de rudi (RUDI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RUDI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur rudi (RUDI)

Combien vaut rudi (RUDI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RUDI en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RUDI à USD ?
Le prix actuel de RUDI en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de rudi ?
La capitalisation boursière de RUDI est de $ 630.80K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RUDI ?
L'offre en circulation de RUDI est de 999.94M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RUDI ?
RUDI a atteint un prix ATH de 0.01784483 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RUDI ?
RUDI a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de RUDI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RUDI est de -- USD.
Est-ce que RUDI va augmenter cette année ?
RUDI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RUDI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-31 10:36:47 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur rudi (RUDI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-30 21:35:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 134 900 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
08-30 12:37:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 39, le marché entre rapidement dans un état de "peur"
08-30 12:15:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto connaît un déclin généralisé, BIGTIME, LPT chutent de plus de 15%
08-29 12:21:36Mises à jour de l'industrie
Indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies temporairement à 50, le marché reste dans un état "neutre"
08-29 11:32:51Mises à jour de l'industrie
PYTH augmente de plus de 100 % en 24 heures, possiblement en raison de la mise à niveau de "l'infrastructure de données économiques américaines"
08-28 18:39:00Mises à jour de l'industrie
SOL franchit les 215 $, atteignant un nouveau sommet de 206 jours, avec les taux de change SOL/BTC et SOL/ETH qui continuent de se renforcer

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.