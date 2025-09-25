Informations sur le prix de Rusk Token (RUSK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00087345
Haut 24 h $ 0.00089793
Sommet historique $ 0.00089793
Prix le plus bas $ 0.00087347
Variation du prix (1 h) +0.01%
Changement de prix (1J) -0.43%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Rusk Token (RUSK) est de $0.00087373. Au cours des dernières 24 heures, RUSK a évolué entre un minimum de $ 0.00087345 et un maximum de $ 0.00089793, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RUSK est $ 0.00089793, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00087347.

En termes de performance à court terme, RUSK a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -0.43% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rusk Token (RUSK)

Capitalisation boursière $ 820.03K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 820.03K
Offre en circulation 938.45M
Offre totale 938,448,482.3651226

La capitalisation boursière actuelle de Rusk Token est de $ 820.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUSK est de 938.45M, avec une offre totale de 938448482.3651226. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 820.03K.