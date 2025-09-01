Informations sur le prix de SafeMoon (SFM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00338272$ 0.00338272 $ 0.00338272 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -3.53% Changement de prix (1J) -14.57% Variation du prix (7 j) +40.68% Variation du prix (7 j) +40.68%

Le prix en temps réel de SafeMoon (SFM) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SFM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SFM est $ 0.00338272, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SFM a évolué de -3.53% au cours de la dernière heure, -14.57% sur 24 heures et de +40.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SafeMoon (SFM)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79

La capitalisation boursière actuelle de SafeMoon est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SFM est de 0.00, avec une offre totale de 614007140465.79. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.02M.