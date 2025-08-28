Informations sur le prix de Sage by Virtuals (SAGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00437444 $ 0.00437444 $ 0.00437444 Bas 24 h $ 0.00516119 $ 0.00516119 $ 0.00516119 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00437444$ 0.00437444 $ 0.00437444 Haut 24 h $ 0.00516119$ 0.00516119 $ 0.00516119 Sommet historique $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 Prix le plus bas $ 0.00393926$ 0.00393926 $ 0.00393926 Variation du prix (1 h) +0.77% Changement de prix (1J) +11.73% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Sage by Virtuals (SAGE) est de $0.00493301. Au cours des dernières 24 heures, SAGE a évolué entre un minimum de $ 0.00437444 et un maximum de $ 0.00516119, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAGE est $ 0.00686891, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00393926.

En termes de performance à court terme, SAGE a évolué de +0.77% au cours de la dernière heure, +11.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sage by Virtuals (SAGE)

Capitalisation boursière $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sage by Virtuals est de $ 4.93M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAGE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.93M.