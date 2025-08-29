Informations sur le prix de Satoxcoin (SATOX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001452 $ 0.00001452 $ 0.00001452 Bas 24 h $ 0.0000156 $ 0.0000156 $ 0.0000156 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001452$ 0.00001452 $ 0.00001452 Haut 24 h $ 0.0000156$ 0.0000156 $ 0.0000156 Sommet historique $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 Prix le plus bas $ 0.00001381$ 0.00001381 $ 0.00001381 Variation du prix (1 h) -0.08% Changement de prix (1J) -6.84% Variation du prix (7 j) -20.30% Variation du prix (7 j) -20.30%

Le prix en temps réel de Satoxcoin (SATOX) est de $0.00001451. Au cours des dernières 24 heures, SATOX a évolué entre un minimum de $ 0.00001452 et un maximum de $ 0.0000156, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SATOX est $ 0.01402414, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001381.

En termes de performance à court terme, SATOX a évolué de -0.08% au cours de la dernière heure, -6.84% sur 24 heures et de -20.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Satoxcoin (SATOX)

Capitalisation boursière $ 53.54K$ 53.54K $ 53.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 53.74K$ 53.74K $ 53.74K Offre en circulation 3.69B 3.69B 3.69B Offre totale 3,702,298,241.5624213 3,702,298,241.5624213 3,702,298,241.5624213

La capitalisation boursière actuelle de Satoxcoin est de $ 53.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SATOX est de 3.69B, avec une offre totale de 3702298241.5624213. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 53.74K.