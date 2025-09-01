Informations sur le prix de Scalr (SCALR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02465684 $ 0.02465684 $ 0.02465684 Bas 24 h $ 0.03245971 $ 0.03245971 $ 0.03245971 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02465684$ 0.02465684 $ 0.02465684 Haut 24 h $ 0.03245971$ 0.03245971 $ 0.03245971 Sommet historique $ 0.04174749$ 0.04174749 $ 0.04174749 Prix le plus bas $ 0.02415893$ 0.02415893 $ 0.02415893 Variation du prix (1 h) -0.16% Changement de prix (1J) -6.71% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Scalr (SCALR) est de $0.02874102. Au cours des dernières 24 heures, SCALR a évolué entre un minimum de $ 0.02465684 et un maximum de $ 0.03245971, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCALR est $ 0.04174749, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02415893.

En termes de performance à court terme, SCALR a évolué de -0.16% au cours de la dernière heure, -6.71% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Scalr (SCALR)

Capitalisation boursière $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Scalr est de $ 2.87M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCALR est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.87M.