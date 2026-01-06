Prix de Scriptonia aujourd'hui

Le prix de Scriptonia (SCRIPT) en direct est actuellement de $ 0.00000797, avec une variation de 4.09 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SCRIPT en USD est de $ 0.00000797 par SCRIPT.

Scriptonia se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,965.94 et une offre en circulation de 999.79M SCRIPT. Au cours des dernières 24 heures, SCRIPT a été échangé entre $ 0.00000787 (plus bas) et $ 0.00000831 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00037681, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000621.

En termes de performance à court terme, SCRIPT a varié de +0.18% au cours de la dernière heure et de +3.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Scriptonia (SCRIPT)

Capitalisation boursière $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Offre en circulation 999.79M 999.79M 999.79M Offre totale 999,789,798.2453122 999,789,798.2453122 999,789,798.2453122

La capitalisation boursière actuelle de Scriptonia est de $ 7.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCRIPT est de 999.79M, avec une offre totale de 999789798.2453122. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.97K.