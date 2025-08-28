Informations sur le prix de Shards Protocol (SHARDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.005689 $ 0.005689 $ 0.005689 Bas 24 h $ 0.00591871 $ 0.00591871 $ 0.00591871 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.005689$ 0.005689 $ 0.005689 Haut 24 h $ 0.00591871$ 0.00591871 $ 0.00591871 Sommet historique $ 0.00738339$ 0.00738339 $ 0.00738339 Prix le plus bas $ 0.00552853$ 0.00552853 $ 0.00552853 Variation du prix (1 h) +0.57% Changement de prix (1J) -1.72% Variation du prix (7 j) +0.00% Variation du prix (7 j) +0.00%

Le prix en temps réel de Shards Protocol (SHARDS) est de $0.00581643. Au cours des dernières 24 heures, SHARDS a évolué entre un minimum de $ 0.005689 et un maximum de $ 0.00591871, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SHARDS est $ 0.00738339, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00552853.

En termes de performance à court terme, SHARDS a évolué de +0.57% au cours de la dernière heure, -1.72% sur 24 heures et de +0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Shards Protocol (SHARDS)

Capitalisation boursière $ 192.98K$ 192.98K $ 192.98K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Offre en circulation 33.18M 33.18M 33.18M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Shards Protocol est de $ 192.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHARDS est de 33.18M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.82M.