Informations sur le prix de Skull of Pepe Token (SKOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0085122 $ 0.0085122 $ 0.0085122 Bas 24 h $ 0.00903884 $ 0.00903884 $ 0.00903884 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0085122$ 0.0085122 $ 0.0085122 Haut 24 h $ 0.00903884$ 0.00903884 $ 0.00903884 Sommet historique $ 0.142385$ 0.142385 $ 0.142385 Prix le plus bas $ 0.00728446$ 0.00728446 $ 0.00728446 Variation du prix (1 h) +1.41% Changement de prix (1J) -4.39% Variation du prix (7 j) -20.52% Variation du prix (7 j) -20.52%

Le prix en temps réel de Skull of Pepe Token (SKOP) est de $0.00864151. Au cours des dernières 24 heures, SKOP a évolué entre un minimum de $ 0.0085122 et un maximum de $ 0.00903884, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SKOP est $ 0.142385, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00728446.

En termes de performance à court terme, SKOP a évolué de +1.41% au cours de la dernière heure, -4.39% sur 24 heures et de -20.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Skull of Pepe Token (SKOP)

Capitalisation boursière $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Offre en circulation 150.00M 150.00M 150.00M Offre totale 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Skull of Pepe Token est de $ 1.30M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SKOP est de 150.00M, avec une offre totale de 150000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.30M.