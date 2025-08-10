Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SOLCEX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SOLCEX.

Le prix de SolCex (SOLCEX) est actuellement de 0.00320336 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SOLCEX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de SolCex (SOLCEX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de SolCex en USD était de $ -0.000144465864437161.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SolCex en USD était de $ -0.0004590501.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SolCex en USD était de $ -0.0009108699.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SolCex en USD était de $ -0.001759664460887642.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000144465864437161 -4.31% 30 jours $ -0.0004590501 -14.33% 60 jours $ -0.0009108699 -28.43% 90 jours $ -0.001759664460887642 -35.45%

Analyse de prix de SolCex (SOLCEX)

Découvrez la dernière analyse de prix de SolCex : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0030362$ 0.0030362 $ 0.0030362 Haut 24 h $ 0.00334783$ 0.00334783 $ 0.00334783 Sommet historique $ 0.058722$ 0.058722 $ 0.058722 Variation du prix (1 h) -1.06% Changement de prix (1J) -4.31% Variation du prix (7 j) -4.68%

Informations de marché pour SolCex (SOLCEX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :