Qu'est-ce que Solid X (SOLIDX)

Hi there, This is my token. I was rank #8 on the Pulsechain sacrifice list. I was rank #1 on the 9inch sacrifice list. The hexscout.com developers named me the fire whale as seen under the Portfolio tab. I strongly believe in Richard Heart's end-game plan, and I have enough courage and patience to get there. If you share similar thoughts, take a leap of faith and join us! This is a Solid token with the same supply as Bitcoin (21.000.000). My guess is that the people who know me and bought this token, are also diamond handed. This token is intended to be a store of value for the Pulsechain community.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Solid X (SOLIDX) Site officiel

Tokenomics de Solid X (SOLIDX)

Comprendre la tokenomics de Solid X (SOLIDX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SOLIDX !