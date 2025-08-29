Informations sur le prix de Soul Graph (GRPH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00251838 Haut 24 h $ 0.00275043 Sommet historique $ 0.064363 Prix le plus bas $ 0.00089303 Variation du prix (1 h) -1.02% Changement de prix (1J) +1.00% Variation du prix (7 j) -0.65%

Le prix en temps réel de Soul Graph (GRPH) est de $0.00263951. Au cours des dernières 24 heures, GRPH a évolué entre un minimum de $ 0.00251838 et un maximum de $ 0.00275043, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRPH est $ 0.064363, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00089303.

En termes de performance à court terme, GRPH a évolué de -1.02% au cours de la dernière heure, +1.00% sur 24 heures et de -0.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Soul Graph (GRPH)

Capitalisation boursière $ 2.64M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.64M Offre en circulation 999.91M Offre totale 999,908,082.757059

La capitalisation boursière actuelle de Soul Graph est de $ 2.64M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRPH est de 999.91M, avec une offre totale de 999908082.757059. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.64M.