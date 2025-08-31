Informations sur le prix de spiritcoin (SPIRITCOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00016225 Haut 24 h $ 0.00056793 Sommet historique $ 0.00056793 Prix le plus bas $ 0.00016225 Variation du prix (1 h) -10.19% Changement de prix (1J) -64.60% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de spiritcoin (SPIRITCOIN) est de $0.00017386. Au cours des dernières 24 heures, SPIRITCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00016225 et un maximum de $ 0.00056793, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPIRITCOIN est $ 0.00056793, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00016225.

En termes de performance à court terme, SPIRITCOIN a évolué de -10.19% au cours de la dernière heure, -64.60% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour spiritcoin (SPIRITCOIN)

Capitalisation boursière $ 175.32K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 175.32K Offre en circulation 999.99M Offre totale 999,986,041.915694

La capitalisation boursière actuelle de spiritcoin est de $ 175.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPIRITCOIN est de 999.99M, avec une offre totale de 999986041.915694. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 175.32K.