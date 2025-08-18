Informations sur le prix de Staked BITZ (SBITZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 1.72 Haut 24 h $ 1.85 Sommet historique $ 34.29 Prix le plus bas $ 1.46 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -7.46% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Staked BITZ (SBITZ) est de $1.72. Au cours des dernières 24 heures, SBITZ a évolué entre un minimum de $ 1.72 et un maximum de $ 1.85, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SBITZ est $ 34.29, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.46.

En termes de performance à court terme, SBITZ a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -7.46% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Staked BITZ (SBITZ)

Capitalisation boursière $ 101.57K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 101.57K Offre en circulation 59.18K Offre totale 59,180.75246901986

La capitalisation boursière actuelle de Staked BITZ est de $ 101.57K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SBITZ est de 59.18K, avec une offre totale de 59180.75246901986. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 101.57K.