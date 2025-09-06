Qu'est-ce que Star (STAR)

STAR is the stable coin used within Preon, and is an integral component of the Sphere Ecosystem. STAR is designed to be an over collateralized stable coin backed by its crypto collateral and incorporates a stability pool as a front-line defense of liquidations. STAR loans are secured by always having more value locked than the amount of debt given out. STAR, in conjunction with Preon, will also allow for 0% lending opportunities. Loans are created by submitting collateral in the form of crypto assets, and receive STAR, ensuring stability and flexibility in your borrowing. STAR can be used in many different ways including deposited into the stability pool. Once the user has made a full repayment of their STAR loan, they can retrieve 100% of their collateralized assets without incurring any interest charges, closing fees, or hidden penalties.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Star (STAR) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Star (USD)

Combien vaudra Star (STAR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Star (STAR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Star.

STAR en devises locales

Tokenomics de Star (STAR)

Comprendre la tokenomics de Star (STAR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STAR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Star (STAR) Combien vaut Star (STAR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de STAR en USD est de 1.003 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de STAR à USD ? $ 1.003 . Consultez le Le prix actuel de STAR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Star ? La capitalisation boursière de STAR est de $ 261.53K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de STAR ? L'offre en circulation de STAR est de 260.78K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STAR ? STAR a atteint un prix ATH de 1.17 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STAR ? STAR a vu un prix ATL de 0.487208 USD . Quel est le volume de trading de STAR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STAR est de -- USD . Est-ce que STAR va augmenter cette année ? STAR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STAR pour une analyse plus approfondie.

