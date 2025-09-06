Qu'est-ce que StarHeroes (STAR)

StarHeroes is the first-ever multiplayer space shooter game designed for esports. The game has been developed since 2021 by GameSwift's subsdiary STAR studio, and offers fast-paced multiplayer galactic battles. StarHeroes provides both web3 and web2 modes, making its innovative gameplay accessible to a wide range of players. The web3 mode is based on a single token $STAR as well as NFTs. The $STAR token has the following utilities: -Purchase of in-game spaceships -Purchase of in-game fuel to increase the number of games that allow a player to earn $STAR -Leveling-up of the player’s NFT Hero -Purchase of missions for the player’s NFT Hero -Purchase of a feature that reduces mission time for the player’s NFT Hero -Staking -Airdrop based on the in-game leaderboard -Share in Real Yield from the StarHeroes game -Governance StarHeroes is currently in closed beta available to a selected number of players. The Early Access version will be launched in Q1 2024, while the full version is scheduled for Q2 2024.

Ressource de StarHeroes (STAR) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur StarHeroes (STAR) Combien vaut StarHeroes (STAR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de STAR en USD est de 0.0027893 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de STAR à USD ? $ 0.0027893 . Consultez le Le prix actuel de STAR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de StarHeroes ? La capitalisation boursière de STAR est de $ 607.22K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de STAR ? L'offre en circulation de STAR est de 217.69M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STAR ? STAR a atteint un prix ATH de 1.045 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STAR ? STAR a vu un prix ATL de 0.00278052 USD . Quel est le volume de trading de STAR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STAR est de -- USD . Est-ce que STAR va augmenter cette année ? STAR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STAR pour une analyse plus approfondie.

