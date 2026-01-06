Prix de StarsMint aujourd'hui

Le prix de StarsMint (STARS) en direct est actuellement de $ 0.0003071, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de STARS en USD est de $ 0.0003071 par STARS.

StarsMint se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 307,097 et une offre en circulation de 1.00B STARS. Au cours des dernières 24 heures, STARS a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0046788, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00027406.

En termes de performance à court terme, STARS a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour StarsMint (STARS)

Capitalisation boursière $ 307.10K$ 307.10K $ 307.10K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 307.10K$ 307.10K $ 307.10K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

