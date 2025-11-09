Prix de StatiCKy aujourd'hui

Le prix de StatiCKy ($STATICKY) en direct est actuellement de $ 0.00000474, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de $STATICKY en USD est de $ 0.00000474 par $STATICKY.

StatiCKy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,741.24 et une offre en circulation de 1000.00M $STATICKY. Au cours des dernières 24 heures, $STATICKY a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00004578, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000451.

En termes de performance à court terme, $STATICKY a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour StatiCKy ($STATICKY)

Capitalisation boursière $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,998,269.235328 999,998,269.235328 999,998,269.235328

La capitalisation boursière actuelle de StatiCKy est de $ 4.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $STATICKY est de 1000.00M, avec une offre totale de 999998269.235328. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.74K.