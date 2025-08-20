Qu'est-ce que SURGE (SRG)

Surge is Radix's first decentralized exchange for perpetual futures, enabling leveraged trading on major crypto markets. Traders can take long or short positions across various tokens, with the flexibility to use high-quality collateral for margin. They can also set up separate accounts to segregate collateral and organise trades, giving them tailored control over their exposure. For liquidity providers (LPs), Surge offers an opportunity to support the platform by staking xUSDC, allowing them to earn a share of trading fees generated from platform activity in return for taking the other side of traders' positions. Surge’s pricing relies on an Oracle system, ensuring accurate and reliable market prices, supported by a system of Keepers.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SURGE (SRG) Combien vaut SURGE (SRG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SRG en USD est de 0.00737291 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SRG à USD ? $ 0.00737291 . Consultez le Le prix actuel de SRG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de SURGE ? La capitalisation boursière de SRG est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SRG ? L'offre en circulation de SRG est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SRG ? SRG a atteint un prix ATH de 0.0462874 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SRG ? SRG a vu un prix ATL de 0.0035741 USD . Quel est le volume de trading de SRG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SRG est de -- USD . Est-ce que SRG va augmenter cette année ? SRG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SRG pour une analyse plus approfondie.

