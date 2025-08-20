Informations sur le prix de Swag ($SWAG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.02211702 Haut 24 h $ 0.228963 Sommet historique $ 0.261602 Prix le plus bas $ 0.00345831 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -90.02% Variation du prix (7 j) -33.28%

Le prix en temps réel de Swag ($SWAG) est de $0.02283719. Au cours des dernières 24 heures, $SWAG a évolué entre un minimum de $ 0.02211702 et un maximum de $ 0.228963, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $SWAG est $ 0.261602, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00345831.

En termes de performance à court terme, $SWAG a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -90.02% sur 24 heures et de -33.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Swag ($SWAG)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Swag est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $SWAG est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.28M.