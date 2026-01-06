Prix de The Future Is autonomous (TFIA)
Le prix de The Future Is autonomous (TFIA) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 3.69 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TFIA en USD est de $ 0 par TFIA.
The Future Is autonomous se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,133.71 et une offre en circulation de 997.18M TFIA. Au cours des dernières 24 heures, TFIA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, TFIA a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de -38.28% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de The Future Is autonomous est de $ 6.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TFIA est de 997.18M, avec une offre totale de 997175570.677611. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.13K.
Aujourd'hui, la variation du prix de The Future Is autonomous en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de The Future Is autonomous en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de The Future Is autonomous en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de The Future Is autonomous en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+3.69%
|30 jours
|$ 0
|-56.40%
|60 jours
|$ 0
|-91.23%
|90 jours
|$ 0
|--
Quel est le prix actuel du marché de The Future Is autonomous ?
The Future Is autonomous est évalué à $0.00000615, avec une variation de 3.69 % au cours des dernières 24 heures. Cela reflète l'état le plus récent de l'offre et de la demande sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies.
Combien d'holders uniques compte TFIA ?
Il y a -- holders sur la blockchain, ce qui indique la distribution et l'adoption communautaire de TFIA. Une augmentation du nombre de holders est souvent considérée comme un signal d'un renforcement de la participation au réseau ou d'un intérêt accru à long terme.
À quel point The Future Is autonomous est-il actif sur sa blockchain native ?
En tant que token sur --, l'activité est influencée par les interactions avec les portefeuilles, les frais de réseau, le comportement de staking et l'utilisation des contrats intelligents. Une activité élevée peut être corrélée à un volume de transactions plus important ou à l'émergence de nouveaux développements dans l'écosystème.
Quelle est l'offre en circulation totale de TFIA ?
L'offre en circulation s'élève à 997175570.677611, ce qui influence directement la rareté et la valorisation du token. Les variations de l'offre peuvent résulter d'émissions, de brûlures ou de calendriers de déverrouillage.
Quel est le volume sur 24 heures pour The Future Is autonomous ?
The Future Is autonomous a généré un volume de trading de $-- au cours de la journée passée, ce qui montre à quel point cet actif est activement négocié et quelle est sa profondeur de liquidité.
Comment TFIA se comporte-t-il par rapport aux concurrents de la catégorie Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ?
Par rapport aux autres actifs du segment Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, la dynamique de TFIA est influencée par le sentiment du marché, l'adoption par les investisseurs et les métriques on-chain liées à --.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
