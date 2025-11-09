Prix de The Last Job aujourd'hui

Le prix de The Last Job (QUIT) en direct est actuellement de --, avec une variation de 7.27 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de QUIT en USD est de -- par QUIT.

The Last Job se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 108,967 et une offre en circulation de 989.77M QUIT. Au cours des dernières 24 heures, QUIT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, QUIT a varié de -0.34% au cours de la dernière heure et de -28.72% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour The Last Job (QUIT)

Capitalisation boursière $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Offre en circulation 989.77M 989.77M 989.77M Offre totale 989,771,029.350318 989,771,029.350318 989,771,029.350318

La capitalisation boursière actuelle de The Last Job est de $ 108.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QUIT est de 989.77M, avec une offre totale de 989771029.350318. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 108.97K.