Informations sur le prix de THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00091491 $ 0.00091491 $ 0.00091491 Bas 24 h $ 0.00341605 $ 0.00341605 $ 0.00341605 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00091491$ 0.00091491 $ 0.00091491 Haut 24 h $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Sommet historique $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Prix le plus bas $ 0.00091491$ 0.00091491 $ 0.00091491 Variation du prix (1 h) -43.14% Changement de prix (1J) -62.80% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) est de $0.00098089. Au cours des dernières 24 heures, PUMPATHON a évolué entre un minimum de $ 0.00091491 et un maximum de $ 0.00341605, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUMPATHON est $ 0.00341605, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00091491.

En termes de performance à court terme, PUMPATHON a évolué de -43.14% au cours de la dernière heure, -62.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Capitalisation boursière $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,995,847.478983 999,995,847.478983 999,995,847.478983

La capitalisation boursière actuelle de THE LONGEST PUMPFUN STREAM est de $ 1.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUMPATHON est de 1000.00M, avec une offre totale de 999995847.478983. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.00M.