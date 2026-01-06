Prix de the penny has been retired aujourd'hui

Le prix de the penny has been retired (PENNY) en direct est actuellement de $ 0.00003468, avec une variation de 11.84 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PENNY en USD est de $ 0.00003468 par PENNY.

the penny has been retired se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 34,677 et une offre en circulation de 999.65M PENNY. Au cours des dernières 24 heures, PENNY a été échangé entre $ 0.00003444 (plus bas) et $ 0.00003954 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0004141, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002155.

En termes de performance à court terme, PENNY a varié de +0.21% au cours de la dernière heure et de -22.75% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour the penny has been retired (PENNY)

Capitalisation boursière $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K Offre en circulation 999.65M 999.65M 999.65M Offre totale 999,647,952.318017 999,647,952.318017 999,647,952.318017

La capitalisation boursière actuelle de the penny has been retired est de $ 34.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PENNY est de 999.65M, avec une offre totale de 999647952.318017. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.68K.