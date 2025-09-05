En savoir plus sur DALE

Informations sur le prix de DALE

Site officiel de DALE

Tokenomics de DALE

Prévisions de prix de DALE

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de The Surfing Frenchie

Prix de The Surfing Frenchie (DALE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 DALE à USD

$0.00092931
$0.00092931$0.00092931
-32.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de The Surfing Frenchie (DALE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:13:21 (UTC+8)

Informations sur le prix de The Surfing Frenchie (DALE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335

$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335

$ 0
$ 0$ 0

-4.74%

-31.94%

--

--

Le prix en temps réel de The Surfing Frenchie (DALE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DALE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00162335, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DALE est $ 0.00162335, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DALE a évolué de -4.74% au cours de la dernière heure, -31.94% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Surfing Frenchie (DALE)

$ 959.59K
$ 959.59K$ 959.59K

--
----

$ 959.59K
$ 959.59K$ 959.59K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de The Surfing Frenchie est de $ 959.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DALE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 959.59K.

Historique du prix de The Surfing Frenchie (DALE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de The Surfing Frenchie en USD était de $ -0.000438530185076544.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de The Surfing Frenchie en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de The Surfing Frenchie en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de The Surfing Frenchie en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000438530185076544-31.94%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que The Surfing Frenchie (DALE)

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de The Surfing Frenchie (DALE)

Site officiel

Prévision de prix de The Surfing Frenchie (USD)

Combien vaudra The Surfing Frenchie (DALE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs The Surfing Frenchie (DALE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour The Surfing Frenchie.

Consultez la prévision de prix de The Surfing Frenchie maintenant !

DALE en devises locales

Tokenomics de The Surfing Frenchie (DALE)

Comprendre la tokenomics de The Surfing Frenchie (DALE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DALE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The Surfing Frenchie (DALE)

Combien vaut The Surfing Frenchie (DALE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DALE en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DALE à USD ?
Le prix actuel de DALE en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de The Surfing Frenchie ?
La capitalisation boursière de DALE est de $ 959.59K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DALE ?
L'offre en circulation de DALE est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DALE ?
DALE a atteint un prix ATH de 0.00162335 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DALE ?
DALE a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de DALE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DALE est de -- USD.
Est-ce que DALE va augmenter cette année ?
DALE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DALE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:13:21 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur The Surfing Frenchie (DALE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-04 17:54:00Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
09-04 13:57:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
09-04 10:38:00Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois
09-03 18:16:00Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
09-03 13:43:00Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
09-03 08:42:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.