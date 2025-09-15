Informations sur le prix de The Wizard of Buyback (WIZB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00017007 Haut 24 h $ 0.00113077 Sommet historique $ 0.00113077 Prix le plus bas $ 0.00017007 Variation du prix (1 h) -17.16% Changement de prix (1J) -78.93% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de The Wizard of Buyback (WIZB) est de $0.0002019. Au cours des dernières 24 heures, WIZB a évolué entre un minimum de $ 0.00017007 et un maximum de $ 0.00113077, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIZB est $ 0.00113077, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00017007.

En termes de performance à court terme, WIZB a évolué de -17.16% au cours de la dernière heure, -78.93% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Wizard of Buyback (WIZB)

Capitalisation boursière $ 208.38K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 208.38K Offre en circulation 999.96M Offre totale 999,963,114.766764

La capitalisation boursière actuelle de The Wizard of Buyback est de $ 208.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIZB est de 999.96M, avec une offre totale de 999963114.766764. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 208.38K.