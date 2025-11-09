Prix de Thermo Fisher xStock aujourd'hui

Le prix de Thermo Fisher xStock (TMOX) en direct est actuellement de $ 560.62, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TMOX en USD est de $ 560.62 par TMOX.

Thermo Fisher xStock se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 198,870 et une offre en circulation de 407.15 TMOX. Au cours des dernières 24 heures, TMOX a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 560.62, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 464.51.

En termes de performance à court terme, TMOX a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Thermo Fisher xStock (TMOX)

Capitalisation boursière $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Offre en circulation 407.15 407.15 407.15 Offre totale 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

La capitalisation boursière actuelle de Thermo Fisher xStock est de $ 198.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TMOX est de 407.15, avec une offre totale de 21272.12279538514. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.93M.