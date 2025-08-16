Informations sur le prix de Timeswap (TIME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00162368 $ 0.00162368 $ 0.00162368 Bas 24 h $ 0.00172916 $ 0.00172916 $ 0.00172916 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00162368$ 0.00162368 $ 0.00162368 Haut 24 h $ 0.00172916$ 0.00172916 $ 0.00172916 Sommet historique $ 0.01381594$ 0.01381594 $ 0.01381594 Prix le plus bas $ 0.00119964$ 0.00119964 $ 0.00119964 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +4.60% Variation du prix (7 j) +17.22% Variation du prix (7 j) +17.22%

Le prix en temps réel de Timeswap (TIME) est de $0.00169837. Au cours des dernières 24 heures, TIME a évolué entre un minimum de $ 0.00162368 et un maximum de $ 0.00172916, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TIME est $ 0.01381594, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00119964.

En termes de performance à court terme, TIME a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +4.60% sur 24 heures et de +17.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Timeswap (TIME)

Capitalisation boursière $ 594.43K$ 594.43K $ 594.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Offre en circulation 350.00M 350.00M 350.00M Offre totale 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Timeswap est de $ 594.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TIME est de 350.00M, avec une offre totale de 1750000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.97M.