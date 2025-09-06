Qu'est-ce que Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Trashy By Matt Furie (TRASHY) Combien vaut Trashy By Matt Furie (TRASHY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de TRASHY en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de TRASHY à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de TRASHY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Trashy By Matt Furie ? La capitalisation boursière de TRASHY est de $ 321.82K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de TRASHY ? L'offre en circulation de TRASHY est de 999.99M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TRASHY ? TRASHY a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TRASHY ? TRASHY a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de TRASHY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TRASHY est de -- USD . Est-ce que TRASHY va augmenter cette année ? TRASHY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TRASHY pour une analyse plus approfondie.

