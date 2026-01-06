Prix de Trevee Plasma USD aujourd'hui

Le prix de Trevee Plasma USD (PLUSD) en direct est actuellement de $ 0.996522, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PLUSD en USD est de $ 0.996522 par PLUSD.

Trevee Plasma USD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,399,043 et une offre en circulation de 8.43M PLUSD. Au cours des dernières 24 heures, PLUSD a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.008, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.755922.

En termes de performance à court terme, PLUSD a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Trevee Plasma USD (PLUSD)

Capitalisation boursière $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Offre en circulation 8.43M 8.43M 8.43M Offre totale 8,434,415.299396079 8,434,415.299396079 8,434,415.299396079

La capitalisation boursière actuelle de Trevee Plasma USD est de $ 8.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PLUSD est de 8.43M, avec une offre totale de 8434415.299396079. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.41M.