Informations sur le prix de UFO Token (UFO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00002159 Haut 24 h $ 0.00002308 Sommet historique $ 0.00011309 Prix le plus bas $ 0.00000301 Variation du prix (1 h) +0.95% Changement de prix (1J) +0.67% Variation du prix (7 j) -13.04%

Le prix en temps réel de UFO Token (UFO) est de $0.00002242. Au cours des dernières 24 heures, UFO a évolué entre un minimum de $ 0.00002159 et un maximum de $ 0.00002308, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UFO est $ 0.00011309, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000301.

En termes de performance à court terme, UFO a évolué de +0.95% au cours de la dernière heure, +0.67% sur 24 heures et de -13.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UFO Token (UFO)

Capitalisation boursière $ 20.51M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.51M Offre en circulation 915.33B Offre totale 915,326,128,016.0938

La capitalisation boursière actuelle de UFO Token est de $ 20.51M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UFO est de 915.33B, avec une offre totale de 915326128016.0938. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.51M.