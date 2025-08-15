Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de UP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de UP.

Le prix de Unicorn Pussy (UP) est actuellement de 0.00005613 USD avec une capitalisation boursière de $ 56.13K USD. Le prix de UP en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Unicorn Pussy (UP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Unicorn Pussy en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Unicorn Pussy en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Unicorn Pussy en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Unicorn Pussy en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +6.46% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Unicorn Pussy (UP)

Découvrez la dernière analyse de prix de Unicorn Pussy : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00005109$ 0.00005109 $ 0.00005109 Haut 24 h $ 0.00006604$ 0.00006604 $ 0.00006604 Sommet historique $ 0.00006604$ 0.00006604 $ 0.00006604 Variation du prix (1 h) -0.49% Changement de prix (1J) +6.46% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Unicorn Pussy (UP)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :